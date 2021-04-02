Широков раскритиковал решение судьи Левникова встать на колено перед матчем

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков раскритиковал решение судьи Кирилла Левникова встать на колено перед отборочным матчем к чемпионату мира по футболу 2022 года между Англией и Сан-Марино, передает «РБ Спорт».

«Может, Левников хочет подыграть иностранцам. Какое мы отношение имеем к угнетению чернокожих? Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встает из-за этого», — сказал Широков.

Напомним, футболисты приклонили колено перед стартовым свистком в знак поддержки движения Black Lives Matter, которjt борется с расизмом. Организация возникла в ответ на убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, которое произошло летом 2020 года.

Напомним, в середине марта арбитр Сергей Карасев обслуживал встречу 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха, но тогда россиянин не стал участвовать в акции. За свой поступок он получил поддержку в России, а депутат Государственной Думы Владимир Жириновский предложил наградить бригаду судей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о решении российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter.