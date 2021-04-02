Лайшев рассказал новые подробности о возможном возвращении Трусовой к Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал новые подробности о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

«Пока все это только на уровне разговоров, она думает. Мы говорили с ее папой, Вячеславом Трусовым. Он мастер спорта по самбо, у него было желание, чтобы она вернулась. Он любит нашу школу», — сказал Лайшев.

Трусова занималась в группе Тутберидзе, но весной 2020 году она перешла в академию Евгения Плющенко.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Напомним, в 2020 году под руководством Тутберидзе Трусова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в австрийском Граце.

Ранее тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что Александра Трусова возвратится в группу Этери Тутберидзе.