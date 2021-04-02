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20:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
22:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
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Спортивные новости

Тренер московского «Динамо» Шварц сделал прививку вакциной «Спутник V»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», передает «Чемпионат.com».

«Почему вчера не принял участия в игре тренерского штаба и персонала? Я сделал прививку «Спутник V», поэтому находился там в качестве зрителя. Переводчик, который сидит рядом со мной, провел хороший матч», — сказал Шварц.

Напомним, 3 апреля динамовцы проведут встречу Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые занимают шестое место, набрав 39 очков.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года, сменив на посту Кирилла Новикова. Также он возглавлял немецкие клубы «Веен», «Эшборн» и «Майнц».

Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о попытке клуба осуществить трансфер российского полузащитника Зелимхана Бакаева, который представляет цвета столичного «Спартака».

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