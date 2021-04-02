Большунов не выступит в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов не выступит в гонке на 50 километров на чемпионате России по лыжным гонкам, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 2 апреля Большунов стал чемпионом России в эстафете в составе Северо-Западного Федерального округа. В его команде также бежали Александр Терентьев, Александр Гребенько и Алексей Шемякин. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова лыжника Александра Большунова о том, что он не пришел бы на шоу с ним.