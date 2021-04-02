Стал известен призовой фонд командного чемпионата мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ, в котором указана сумма призового фонда командного чемпионата мира по фигурному катанию.
Напомним, турнир пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.
Команда, которая одержит победу в турнире, получит $200 тысяч. Сборные, которые займут места со второго по шестое, заработают $ 170, 160, 150, 140 и 130 тыс. соответственно.
В составе российской сборной выступят:
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
По регламенту турнира, каждая команда состоит из восьми сильнейших фигуристов страны (по двое мужчин и женщин у одиночников, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт). Участники от страны должны занять на предыдущем чемпионате мира место в первой десятке или иметь лучший рейтинг ИСУ (лучшие два для одиночников) для представителей своей страны в своей дисциплине. Если любой фигурист (пара) из страны, отобранной для участия в турнире, решит не участвовать в ISU World Team Trophy, он (она, они) не будут иметь права выступать в любых шоу и показательных выступлениях.
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