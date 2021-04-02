Клебо — о финише марафона на ЧМ: Большунов вытолкнул меня с лыжни

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо на своем YouTube-канале опубликовал видео об инциденте, случившемся на финише марафонского забега в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

Спортсмен обвинил россиянина Александра Большунова в том, что тот поступил нечестно по отношению к нему, не дав возможности встроиться в финишный коридор.

«Я чувствовал себя очень хорошо, все держал под контролем. Большунов вытолкнул меня с лыжни, хотя я шел далеко от него. Я помню, что случилось с Мяки и Большуновым на одной из гонок этой зимой. Я знаю, что есть вещи, которые делать нельзя. Думаю, что я не сделал ничего неправильного. Опубликованные видео подтверждают мою позицию.



У меня нет слов, я зол. Безусловно, это был худший день в моей жизни. Сейчас трудно понять, что делать дальше», — сказал Клебо.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов не выступит в гонке на 50 километров на чемпионате России по лыжным гонкам.