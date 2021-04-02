Плющенко: когда у Трусовой получатся пять четверных, всем настанет кирдык

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в специальном фильме «Прыжок на пятерку» от телеканала «Матч ТВ» высказался о перспективах бронзовой призерки чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой в новом сезоне.

По его словам, 16-летняя спортсменка на тренировках демонстрирует свои амбиции и желание исполнить пять четверных прыжков.



«Она ставит перед собой очень тяжелые и сложные задачи. Ни одна девочка из тех, кто соревнуется сейчас, не ставит такой цели — пять четверных.

Я был таким же в юности. У меня зашкаливал мой максимализм — я должен сделать все возможное, я должен убиться, разбиться, но я должен сделать именно сейчас.

Она обязательно их исполнит. Когда у Трусовой получатся пять четверных, всем настанет кирдык», — сказал Плющенко.

Ранее стал известен призовой фонд командного чемпионата мира по фигурному катанию.