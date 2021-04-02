«Динамо» отправит в отставку главного тренера Крикунова

Московское «Динамо» отправит в отставку главного тренера Владимира Крикунова. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в среду прошло закрытое совещание руководства клуба, на котором было принято окончательное решение об отставке 70-летнего специалиста.



Главным фаворитом на пост наставника бело-голубых является Олег Знарок, с которым динамовцы в 2012 и 2013 годах становились обладателями Кубка Гагарина.

В нынешнем розыгрыше плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» добралось до полуфинала Западной конференции и в пяти матчах уступило петербургскому СКА.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.