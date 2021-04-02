ЦСКА заявил Олича и его помощников на сезон РПЛ

Московский ЦСКА заявил главного тренера Ивицу Олича и его помощников Игора Юкича и Илию Арачича для работы в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что хорватские специалисты уже прибыли в Москву и принимают непосредственное участие в тренировочном процессе команды.

Свой первый матч в качестве главного тренера армейцев Олич проведет 4 апреля. В рамках 24-го тура чемпионата России армейцы сыграют с «Тамбовом» в Саранске.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что в «Спартаке» его вовремя отговорили качать мышцы.