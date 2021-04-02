Исмаилов подтвердил факт проведения реванша против Минеева

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов подтвердил факт проведения реванша против Владимира Минеева. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

«Многие сейчас скажут, что он у меня в голове — так оно и есть. В день пять раз он в ней трандулей получает. Как спортсмен он достойный, жаль я не могу сказать о нем так же, как о человеке!

1 октября мы встретимся в клетке снова, официально! Шесть месяцев пролетят, вы даже глазом моргнуть не успеете! А парочка пресс-конференций до боя, думаю, скрасят ваше ожидание. Если кто-нибудь сможет сделать видео с боя в пользу моего оппонента, такое же динамичное и эффектное, то я признаю, что там и в правду была ничья», — сказал Исмаилов.

Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил о желании провести боксерский поединок.