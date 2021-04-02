Никто не забрал игрока «Нью-Джерси» Гусева с драфта отказов

Никто не забрал игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Гусева с драфта отказов. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Крис Джонстон.

Таким образом, «дьяволы» получили право отправить россиянина в фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (НХЛ), несмотря на одностороннее трудовое соглашение.

Гусев был выбран на драфте 2012 года в седьмом раунде клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Спустя пять лет права на игрока были обменяны в «Вегас Голден Найтс» во время драфта расширения. Дебютировал россиянин в лиге в 2019 году в «Нью-Джерси Дэвилз». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых набрал пять (2+3) очков.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года. Он стал лучшим бомбардиром турнира в Пхенчхане, набрав 12 (4+8) очков. Также он взял бронзовые медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

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