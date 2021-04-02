В «Спартаке» положительно отреагировали на желание Фернандо вернуться

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал известие о желании полузащитника Фернандо вернуться в клуб.
По его словам, данная новость вызвала в клубе положительные эмоции.
«Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже говорят о желании вернуться. Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам», — сказал Фетисов в интервью «СЭ».
Напомним, что в настоящее время Фернандо защищает цвета китайского «Бэйцзин Гоань».
29-летний бразилец выступал за «Спартак» в период с 2016 по 2019 год. За это время он провел 78 официальных матчей, в которых сумел отличиться 11 раз.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА заявил главного тренера Ивицу Олича и его помощников Игора Юкича и Илию Арачича для работы в нынешнем розыгрыше РПЛ.