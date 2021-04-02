Экс-хавбек «Спартака» Фернандо хочет вернуться в клуб

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо хочет вернуться в клуб. Об этом сообщает «СЭ».

По словам агента хавбека Матеуса Де Фарии, бразилец был бы счастлив вновь надеть футболку красно-белых.

«Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — сказал агент.

Напомним, что в настоящее время Фернандо защищает цвета китайского «Бэйцзин Гоань».

29-летний бразилец выступал за «Спартак» в период с 2016 по 2019 год. За это время он провел 78 официальных матчей, в которых сумел отличиться 11 раз.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА заявил главного тренера Ивицу Олича и его помощников Игора Юкича и Илию Арачича для работы в нынешнем розыгрыше РПЛ.