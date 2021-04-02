«Детройт» выставил Свечникова на драфт отказов

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников выставлен на драфт отказов. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Эллиотт Фридман.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 24-летний форвард провел десять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.
Срок действия трудового соглашения с «красными крыльями» рассчитан до конца нынешнего сезона. Зарплата россиянина составляет $874 тыс. до вычета налогов.
В АХЛ нападающий провел четыре игры, набрав два балла за результативность (1+1).
Отметим, что перед стартом нынешнего сезона «Детройт» уже выставлял Свечникова на драфт отказов. Тогда ни один клуб чемпионата не стал забирать игрока к себе.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» отправит в отставку главного тренера Владимира Крикунова.
Everyone from yesterday cleared. Svechnikov (DET) on waivers— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) April 2, 2021