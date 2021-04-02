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Спортивные новости

«Барселона» из-за финансовых трудностей может отказаться от Вейналдума

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«Барселона» может отказаться от идеи подписания полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, несмотря на то, что голландец по окончании нынешнего сезона получит статус свободного агента, руководство сине-гранатовых не станет заключать с ним трудовой договор, а обсудит с главным тренером Роналдом Куманом перевод 18-летнего хавбека Илайша Мориба из молодежной команды в главную.

При этом отмечается, что мерсисайдцы продолжают переговоры с представителями футболиста, так как рассчитывают на пролонгацию существующего контракта на новых условиях.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Вейналдум провел 29 матчей, в которых забил два мяча и не отметился результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино восстановился перед матчем 30-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом».

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