В Италии посоветовали Кокорину покинуть «Фиорентину»

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 29-летнему россиянину будет трудно бороться за место в стартовом составе при новом тренере.

«Прогнозы для Александра не очень хорошие. Якини использует только одного чистого форварда, в отличие от Пранделли. Вряд ли выходить будет пара.

Чтобы заиграть, Кокорин должен выиграть конкуренцию у Влаховича и заслужить доверие наставника. Возможно, Александру стоит поменять команду, чтобы играть регулярно», — сказал Палмери.

Напомним, что Кокорин продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино восстановился перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Арсеналом».