Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пришла в вечернем платье на церемонию вручения премии GQ.

Стоит отметить, что спортсменка выиграла в категории «Спорт».

Напомним, что на завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме российские спортсменки заняли весь пьедестал. Победу одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Также Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года. В 2013 году на первенстве континента она заняла третье место.

Ранее Туктамышева рассказала о переживаниях перед произвольной программой на чемпионате мира.