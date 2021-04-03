Футболист казанского «Рубина» может продолжить карьеру в «Баварии»

Футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии», передает Express.de.

Отмечается, что Мамука Джугели, агент грузинского хавбека, несколько дней назад выразил уверенность в переходе своего клиента в мадридский «Реал» или мюнхенский клуб.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Каварацхелия выходил на поле 20 раз, отметившись тремя забитыми мячами.

Грузин начинал карьеру в тбилисском «Динамо», затем перешел в «Рустави». В 2019 году футболист переехал в Россию. Во второй половине сезона-2018/19 Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», став обладателем Кубка России. Летом 2019 года он перешел в казанский «Рубин».

В 2020 году Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии. За национальную команду он провел восемь матчей, забив три мяча.

Ранее Юрий Семин призвал Кварацхелию принять предложение «Ювентуса».