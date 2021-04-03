Загитова трижды упала во время шоу группы Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова трижды упала во время шоу группы Этери Тутберидзе в Казани.

В номере «Эсмеральда» спортсменка не смогла справиться с тройным лутцем и тройным флипом. Напомним, номер «Эсмеральда» планировался как произвольная программа на сезон-2020/2021.

Затем Загитова вышла с номером «Клеопатра», но снова не смогла выполнить тройной лутц.

Загитова является чемпионкой мира 2018 года. На Олимпиаде, которая прошла в Пхенчхане, россиянка выиграла золото в одиночном катании, а в командных соревнования стала второй.

13 декабря 2019 года Загитова рассказала о том, что временно приостанавливает спортивную карьеру. В 2020 году она дебютировала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Ей ассистировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Стоит отметить, что россиянка являлась первой фигуристкой в мире, которая исполняла все прыжковые элементы, включая каскады, во второй половине программы.

Ранее чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Woman в номинации «Спорт».