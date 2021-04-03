Российский боец Муртазалиев одержал первую победу в Bellator

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Халид Муртазалиев одержал первую победу в Bellator.

Россиянин одолел бразильца Фабио Агийяра единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 255, который проходит в американском Анкасвилле.

Для Муртазалиева этот бой стал дебютным в промоушине. В смешанных единоборствах он провел 17 поединков, одержав 15 побед. Дважды он уходил побежденным.

Стоит отметить, что Агийяр провел свою 19-ю встречу. Он выиграл 17 раз при двух поражениях.

Также на турнире проведет свой первый поединок в Bellator Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Он встретится с Майком Хэмелом. На счету Нурмагомедова 11 побед в MMA из 11 возможных. Усман Нурмагомедов занимался вольной борьбой и тайским боксом. Он является чемпионом мира по MMA среди юниоров-любителей.

Главным событием турнира станет полуфинальный поединок Гран-при полулегкого веса, в котором Патрисиу Фрейре встретится с Эммануэлем Санчесом.

Ранее Хабиб пожелал удачи своему двоюродному брату перед дебютом в Bellator.