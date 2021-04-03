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Спортивные новости

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются хавбеком «Реала»

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Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются хавбеком мадридского «Реала» Лукасом Васкесом, передает ABC.

Отмечается, что контракт Лукаса со «сливочными» истекает летом 2021 года. Также за игроком следят мюнхенская «Бавария» и итальянский «Милан».

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место, набрав 57 очков. «Синие» расположились на четвертой строчке, имея в активе 51 балл. «Манчестер Сити», лидирующий в турнире, опережает манкунианцев на 14 очков.

Васкес является воспитанником «Королевского клуба». Он два раза становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, два раза брал Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2014/15 он играл на правах аренды за «Эспаньол».

За «Реал» Васкес провел 229 матчей, забив 26 мячей. Также он сыграл девять игр за сборную Испании.

Ранее сообщалось о том, что футболист казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

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