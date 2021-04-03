Экс-тренер «Динамо» Коблев привился вакциной «Спутник-V»

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Коблев рассказал о том, что вся его семья привилась вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник-V», передает Metaratings.ru.

«Вся моя семья привились от COVID-19 в начале года. Осложнений каких-то не было, все прошло нормально. Делать прививку — это добровольное дело каждого человека», — сказал Кобелев.

Также Кобелев выразил надежду, что эта вакцина спасет мир от COVID-19.

В 2008 году в качестве наставника бело-голубых Кобелев стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионом в том сезоне стал казанский «Рубин», второе место занял московский ЦСКА.

В сезоне-2011/12 Кобелев тренировал самарские «Крылья Советов». Стоит отметить, что второго апреля прививку от коронавируса сделал нынешний наставник «Динамо» Сандро Шварц.

Ранее сообщалось о том, что футболист казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».