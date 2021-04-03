Фигуристка Боброва поделилась мнением о Плющенко-тренере

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о дебюте Евгения Плющенко на чемпионате мира в роли тренера, передает «Советский спорт».

«Мнение о Плющенко-тренере? Пока сложно ответить на этот вопрос. Должно все-таки пройти какое-то время, чтобы делать выводы. Буду рада, если у него получится. Чем больше у нас классных тренеров, тем лучше», — сказала Боброва.

Напомним, Александра Трусова, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, заняла третье место на чемпионате мира в шведском Стокгольме, несмотря на то, что после короткой программы она занимала 12-е место.

В начале апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова может вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Плющенко эту новость опроверг. Интересно, что Тутберидзе также не подтвердила данную информацию.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слухи о том, что фигуристка Александра Трусова вернется к тренеру Этери Тутберидзе.