Экс-игрок «Амкара» Старков поделился эмоциями от возрождения команды

Экс-футболист пермского «Амкара» Иван Старков, выступавший за красно-черных с 2008 по 2009 год, поделился эмоциями от возрождения команды.

Напомним, «Амкар» был признан банкротом в 2018 году. Наивысшим достижением уральцев является четвертое место в 2008 году. В сезоне-2007/08 команда вышла в финал Кубка России, где в серии пенальти уступила московскому ЦСКА. В 2009 году клуб сыграл в Лиге Европы, уступив по сумме двух матчей английскому «Фулхэму».

«Я порадовался новости о возрождении «Амкара». Пермь — футбольный город. На стадион всегда приходило много болельщиков. Я там отыграл два года. Это было лучшее время за мою карьеру. У нас был хороший коллектив, за счет которого команда была вверху таблицы, добралась до финала Кубка России. Молодые игроки всегда могли обращаться к старшим партнерам. У нас была международная команда, мы и сейчас следим друг за другом в социальных сетях.

Президент клуба Валерий Чупраков разбирается в футболе. Я думаю, он будет делать все постепенно, но ему по силам поднять команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Думаю, скоро мы увидим «Амкар» в РПЛ. Я желаю клубу успеха. Буду следить за ним», — сказал Старков «Газете.Ru».

Не позднее 30 апреля «Амкар» должен подать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2021/22.

Ранее в Перми возродили футбольный клуб «Амкар».