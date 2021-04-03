Андрей Рублев объяснил поражение в 1/2 финала теннисного турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги полуфинальной встречи турнира серии «Мастерс» в Майами против поляка Хуберта Хуркача.

Вторая ракетка России проиграл представителю Польши со счетом 3:6, 4:6.

Рублев отметил, что для него это был первый полуфинал турнира серии «Мастерс» в карьере.

«Но сегодня был не мой день. Хуркач очень хорошо играл и заслужил победу. Вот и все. Теперь пришло время вернуться к тяжелой работе, чтобы быть готовым к сезону грунтовых турниров», — приводит слова Рублева официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин отметил, что был не так агрессивен, как обычно. По мнению теннисиста, он плохо справлялся с давлением и эмоциями.

Теннисный турнир в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера.

Ранее Хуркач прокомментировал победу над российским теннисистом в полуфинале турнира в Майами.