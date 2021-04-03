Лыжница Истомина выиграла марафон на чемпионате России

Лыжница Мария Истомина стала победительницей масс-старта классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Спортсменка из Пермского края прошла дистанцию 30 км за 1 час 32 минуты 39 секунд. Второй стала представительница Москвы и Санкт-Петербурга Анастасия Рыгалина (+40,6). Третье место заняла представляющая Тюменскую область Екатерина Смирнова (+53,3).

В марафоне не приняли участие Татьяна Сорина и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Наталья Непряева.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В заключительный день соревнований пройдет мужской масс-старт.

Ранее сообщалось, что двукратный победитель Кубка мира Александр Большунов не выступит в гонке на 50 километров на чемпионате России по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Масс-старт. Классический стиль, 30 км

1. Мария Истомина (Пермский край) — 1:32.39,0

2. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург) +40,6

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +53,3