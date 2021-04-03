Команда Югры выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югра выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону.

Сборная, в составе которой выступили Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая, прошла дистанцию за 1 час 13 минут 30 секунд.

Второе место заняла команда команда Тюменской области (+26,8). Третьими финишировали представительницы Новосибирской области (+56,8).

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 12 марта по 4 апреля. Также сегодня пройдет мужской масс-старт. Начало — в 12.45 мск.

Ранее стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на новый сезон.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Эстафета, 4х6 км

1. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая) – 1:13:30.0

2. Тюменская область (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко) — +26,8

3. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина) — +56,8