Вяльбе допустила, что могла ошибочно обвинить лыжницу в использовании формы Норвегии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что могла по ошибке обвинить Александру Шимолину в выходе на старт женского марафонской гонки на чемпионате страны в норвежской форме.

После финиша президент организации сказала, что лыжницу не должны были допустить до старта, так как на внутренних первенствах запрещено выступать в экипировке иностранных государств. Также она заявила о необходимости провести разъяснительную беседу с Шимолиной.

«Выглядело все так, что она выступает в норвежской форме, что запрещено правилами. Она говорит, что символики нет? Может быть, я ошиблась. В таком случае к судьям вопросов нет», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В заключительный день соревнований состоится мужской масс-старт.

Ранее Шимолина заявила, что на ее форме нет никаких надписей и символики. По словам лыжницы, экипировку производит фирма, которая также поставляет форму норвежским биатлонистом, поэтому цвета совпадают.