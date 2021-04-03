Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью Загорулько

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказалась о смерти заслуженного тренера России по легкой атлетике Евгения Загорулько.

Специалист скончался 3 апреля в возрасте 78 лет. Днем ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с онкологией и коронавирусом.

«Соболезную родным и близким, никто не застрахован, к сожалению. Призываю всех беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Искренние соболезнования всем его родным и спортсменам. Жизнь беспощадна», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

Загорулько работал тренером в прыжках в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Андрей Сильнов (Пекин-2008) и Анна Чичерова (Лондон-2012). Также он воспитал чемпионов мира и Европы, среди которых четырехкратная рекордсменка мира Тамара Быкова, участник трех Олимпиад Вячеслав Воронин, бронзовый призер Игр-2000 Денис Капустин и Александр Шустов.

Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Тренер был награжден орденом Дружбы в 2002 году, а в 2010-м — орденом Почета. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова отреагировала на смерть Загорулько.