В клубе НХЛ зафиксированы 19 случаев заражения коронавирусом

В команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» зафиксированы 19 случаев заражения коронавирусом, сообщает Canucksheadline в Instagram.

По информации источника, заболевание было обнаружено как у игроков, так и у сотрудников клуба.

Первые положительные тесты на коронавирус сдали центральный нападающий Адам Годетт и форвард Джейк Виртанен. Ожидалось, что «косатки» вернуться к тренировкам не ранее 6 апреля.

Из-за вспышки инфекции были перенесены матчи с «Калгари Флэймз» (1 апреля, начало — в 5:30 мск), с «Эдмонтон Ойлерз» (4 апреля, в 5:00 мск) и «Виннипег Джетс» (5 апреля, в 4:00 мск).

После 37 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» занимает пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона. В активе команды 35 очков.

Ранее сообщалось, что несколько матчей еще одного канадского клуба «Монреаль Канадиенс» отменены из-за коронавирусной инфекции. Команда перенесла матчи как минимум до 28 марта из-за того, что два хоккеиста были включены в COVID-список.