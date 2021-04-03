Привалова назвала смерть Загорулько потерей для всей российской легкой атлетики

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о смерти заслуженного тренера России Евгения Загорулько.

Специалист скончался 3 апреля в возрасте 78 лет. Днем ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с онкологией и коронавирусом.

«Это большая потеря как для российской легкой атлетики, так и для меня лично. Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу.

У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои. Может быть, из-за этой своей доброты у него были в последнее время проблемы», — цитирует Привалову ТАСС.

Загорулько работал тренером в прыжках в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Андрей Сильнов (Пекин-2008) и Анна Чичерова (Лондон-2012). Также он воспитал чемпионов мира и Европы, среди которых четырехкратная рекордсменка мира Тамара Быкова, участник трех Олимпиад Вячеслав Воронин, бронзовый призер Игр-2000 Денис Капустин и Александр Шустов.

Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Тренер был награжден орденом Дружбы в 2002 году, а в 2010-м — орденом Почета. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова отреагировала на смерть Загорулько.