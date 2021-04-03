«Ротор» и «Локомотив» объявили составы команд на матч РПЛ

Волгоградский «Ротор» и московский «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Ротора»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Эдер.

Встреча между «Ротором» и «Локомотивом» пройдет в Волгограде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром игры назначен Игорь Панин.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Ротор» (18) располагается на 13-й строчке.

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался об уходе защитника Ведрана Чорлуки из команды. Футболист, выступавший за «железнодорожников», заявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.