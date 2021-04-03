Щербакова станцевала с Ургантом для TikTok

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова станцевала с телеведущим Иваном Ургантом в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Видео опубликовано на странице спортсменки в Instagram.

Фигуристка и ведущий записали видео для TikTok-аккаунта группы Этери Тутберидзе. Они исполнили танец под композицию испанской группы Las Ketchup «The Ketchup Song».

«А вот и он! Тот самый TikTok... Спасибо, Иван Андреевич, что решились на такое», — подписала ролик спортсменка.

Щербакова завоевала золото чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. По сумме двух программ она опередила соотечественниц Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову.

Также фигуристка является трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020) и обладательницей серебра финала Гран-при (2019).

В нынешнем сезоне она победила на двух этапах Кубка России и заняла первое место в командном турнире.

Ранее Щербакова поделилась эмоциями от выступления в шоу Тутберидзе, которое прошло в Казани.