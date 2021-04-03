Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев стал победителем в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Спортсмен из Тюменской области прошел дистанцию 15 км за 43 минуты 59 секунд, допустив три промаха. Вторым стал представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков (+1,7; 3). Третье место занял Алексей Шевченко, выступающий за Свердловскую область (+3,2; 4).

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 12 марта по 4 апреля. Также сегодня состоялась женская эстафетная гонка. Победу в ней одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, в составе которой выступили Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.

Ранее сообщалось, что биатлонист бросил часть сломанной палки в сторону соперников на чемпионате России.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Масс-старт, 15 км

1. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 43.59,0 (3)

2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — +1,7 (3)

3. Алексей Шевченко (Свердловская область) — +3,2 (4)