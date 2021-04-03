Герасименя: оспаривать уголовное дело буду уже в новой Белоруссии

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя заявила, что не собирается оспаривать заведение уголовного дела.

Бывшая спортсменка после завершения карьеры занялась общественной деятельностью и стала одной из организаторов объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности» (БФСС). На родине ее обвиняют по статье «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

«Сейчас абсолютно бесполезно [оспаривать заведение уголовного дела]. У нас нет абсолютно никаких правовых норм, поэтому будем оспаривать, когда вернемся в новую Белоруссию», — заявила экс-спортсменка в комментарии «Газете.Ru».

Герасименя является обладательницей двух серебряных наград Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в плавании на 50 и 100 м вольным стилем, а также бронзовой призеркой Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в плавании на 50 метров. Также она завоевывала золото чемпионатов мира и Европы.

Ранее Герасименя высказалась о заведении уголовного дела на родине.