«Краснодар» отказался обсуждать с «Барселоной» возможный переход Сулейманова

Агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова Марат Хинчагов объяснил, почему не состоялся переход игрока в «Барселону».

«У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» четко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», — приводит слова Хинчагова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

21-летний форвард является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за главную команду в 2017 году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 22 матчах, в которых забил четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €9 млн.

После 23 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче «быки» примут грозненский «Ахмат». Встреча пройдет 3 апреля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

Ранее сообщалось, что Сулейманов стал первым воспитанником «Краснодара», проведшим за клуб 100 матчей. В них он забил 21 гол.