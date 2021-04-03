Мусаев выразил готовность уйти из «Краснодара» после разгрома от «Ахмата»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил готовность покинуть клуб после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, он был готов уйти еще после игры со «Спартаком», завершившейся со счетом 1:6.



«Я был готов уйти в день матча против «Спартака», если это помогло бы команде. Ответ руководства вы слышали. Я дорожу своей работой, люблю ее. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи клуба, принести новые победы.



Меня самого категорически не устраивает такая ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за свое кресло? Все эти поражения — вина тренера», — сказал Мусаев.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл шесть из восьми матчей в 2021 году.