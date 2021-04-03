«Краснодар» проиграл шесть из восьми матчей в 2021 году

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар».

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 10 354 зрителей и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов и Бернард Бериша, оформивший дубль. Еще один мяч в свои ворота забил Алексей Ионов.

Для команды под руководством Мурада Мусаева это поражение стало шестым в 2021 году. Лишь дважды «быкам» по ходу текущего календарного года удавалось набирать очки: в гостевом матче против «Тамбова» (4:0) и в домашней встрече против екатеринбургского «Урала» (2:2).

Отметим, что в феврале «Краснодар» вылетел из розыгрыша Лиги Европы, уступив загребскому «Динамо», и вышел из борьбы за Кубок России, уступив «Сочи» со счетом 1:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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