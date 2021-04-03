«Ахмат» уничтожил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар».
Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 10 354 зрителей и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов и Бернард Бериша, оформивший дубль. Еще один мяч в свои ворота забил Алексей Ионов.
После этого успеха подопечные Андрея Талалаева набрали 32 очка и закрепились на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева с 34 баллами располагается на десятой позиции.
Отметим, что этот поединок стал первым для российского вратаря Матвея Сафонова в 2021 году.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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