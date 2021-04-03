Опубликованы составы «Динамо» и «Уфы» на матч 24-го тура РПЛ

Опубликованы составы московского «Динамо» и «Уфы» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела, Грулев, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.



«Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокич, Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.

Игра пройдет в российской столице на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Иваном Сидельниковым, представляющим Санкт-Петербург.

Перед этой игрой подопечные Сандро Шварца занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков за семь туров до конца сезона.

Башкирский коллектив занимает предпоследнее место, отставая от зоны стыковых матчей на три очка.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» обыграла «Удинезе».