«Аталанта» Миранчука обыграла «Удинезе» в матче Серии А

В очередном матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» обыграла «Удинезе».

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дуван Сапата и Луис Муриэль, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Роберто Перейра и Йенс Ларсен.

Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук появился на поле на 86-й минуте, не сумев за отведенное ему время отметиться результативными действиями.

После этой победы подопечные Джанпьеро Гасперини набрали 58 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А.



Команда из Удине располагается на 12-й позиции, в ее активе 33 балла за девять туров до конца чемпионата.

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