«Уфа» приняла отставку Рахимова

Руководство «Уфы» приняло заявление главного тренера Рашида Рахимова об отставке. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — гласит заявление клуба.
Напомним, что Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева.
Башкирский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка за шесть туров до конца сезона.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост.
Рашид Рахимов покидает «Уфу»— ФК УФА (@UfaFc) April 3, 2021
На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. pic.twitter.com/SQ8tcb1fXB