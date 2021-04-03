Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост, сообщает «СЭ».

По информации источника, главным кандидатом на должность наставника «быков» является Виктор Гончаренко, который в марте покинул стан московского ЦСКА.

Напомним, что сегодня грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов и Бернард Бериша, оформивший дубль. Еще один мяч в свои ворота забил Алексей Ионов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич не взял нападающего Илью Шкурина на игру против «Тамбова».