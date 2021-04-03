Главный тренер ЦСКА Олич не взял нападающего на игру против «Тамбова»

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич не взял нападающего Илью Шкурина на игру 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова». Об этом сообщает Sport24.

О причинах данного решения хорватского специалиста не сообщается.

Новый наставник Ивица Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

Напомним, что матч «Тамбов» — ЦСКА состоится в воскресенье, 4 апреля. Стартовый свисток на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В настоящее время армейцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице национального первенства.

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