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Спортивные новости

«Манчестер Сити» в гостях переиграл «Лестер» в матче АПЛ

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В очередном матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» переиграл «Лестер Сити».

Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Оба мяча «горожане» забили во втором тайме. На 58-й минуте поединка отличился Бенджамен Менди, а спустя четверть часа Габриэл Жезус с передачи Рахима Стерлинга увеличил преимущество своей команды.

После этого успеха подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 74 очка, увеличив отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед».

«Лисы», возглавляемые Бренданом Роджерсом, сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая лондонский «Челси» на пять очков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» разгромило «Уфу».

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