«Реал» победил «Эйбар» и вышел на второе место в Ла Лиге

В очередном матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» победил «Эйбар».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Асенсио и Карим Бензема.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана набрали 63 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Отметим, что для «Реала» эта победа стала четвертой подряд в матчах национального первенства. Также мадридцы продлили свою беспроигрышную серию до 11 встреч: за этот период клуб одержал победу в девяти играх, а также дважды сыграл вничью.

Следующий матч «сливочные» проведут 6 апреля в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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