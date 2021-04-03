«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в центральном матче 30-го тура АПЛ

В центральном матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» переиграл лондонский «Арсенал».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились португальский полузащитник Диого Жота, оформивший дубль, и египетский форвард Мохамед Салах.

После этого успеха подопечные Юргена Клоппа набрали 49 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.



Свой следующий матч «красные» проведут 6 апреля в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Их соперниками станут футболисты мадридского «Реала».

«Канониры» с 42 баллами располагаются на девятой позиции за восемь туров до конца сезона.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что руководство «Краснодара» не ожидало от Мурада Мусаева просьбы об отставке с поста главного тренера.