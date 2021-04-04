Тренер «Арсенала» взял на себя вину за поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля» в матче 30 тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Диогу Жота, также отличился Мохамед Салах. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По мнению Артеты, противник был лучше во всех аспектах игры.

«Беру на себя вину, это моя ответственность. Они выиграли с преимуществом в три гола, а могло быть и больше. Они выигрывали каждую дуэль, каждый второй мяч. Честно говоря, я в шоке. Я не ожидал, что это произойдет. Сегодня мы достигли действительно низкого уровня. Это неприемлемо», — приводит слова Артеты «Би-би-си».

После 30 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 49 очков, занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (42) располагается на десятой строчке.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды.