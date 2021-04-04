Шлеменко призвал жестко реагировать на ДТП с участием Эдварда Била

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о ДТП, виновником которого стал блогер Эдвард Бил.

Спортсмен заявил, что блогеру пришло время отвечать за хулиганское поведение.

«Это будет показательное дело. Сейчас тот шанс, когда на примере Била могут показать, что это может обернуться серьезным наказанием. Тут нужно реагировать жестко», — цитирует Шлеменко Sport24.

Боец раскритиковал поведение Била и отметил, что тот должен был думать об окружающих его людях.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Москве 1 апреля. Автомобиль Била на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, за рулем которой находилась консультант Госдумы Мария Артемова. В настоящее время она находится в коме с серьезными травмами. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

3 апреля Тверской суд Москвы избрал меру пресечения блогеру. Согласно постановлению, Билу запрещено покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль.

Ранее Шлеменко заявил, что лично готов отменять концерты Моргенштерна.