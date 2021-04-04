Широков высказался о возможном назначении Гончаренко в «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о возможном назначении экс-наставника московского ЦСКА на должность главного тренера «Краснодара».

3 апреля российский специалист Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «быков» после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По мнению Широкова, руководство «Краснодара» сделало правильное решение, приняв отставку Мусаева.

«Сейчас будет тяжело найти тренера. Есть свободные специалисты, но не знаю, как можно с ними договориться. Кандидатура Гончаренко не подходит «Краснодару». Потому что это топтание на месте и он равноценен Мусаеву», — цитирует Широкова Sport24.

По мнению экс-футболиста, «Краснодару» необходим свободный иностранный специалист.

«Также можно дождаться окончания чемпионата и договориться с кем-то из пока еще не свободных русских», — добавил Широков.

Бывший игрок отметил, что клуб может спокойно доиграть сезон, потому что у него мало шансов зацепиться за еврокубки.

«Если есть кто-то из системы клуба — подхватит. Можно к кому-то опытному обратиться: например, к Гаджи Гаджиеву. У него ребенок как раз в академии. Можно с ним договориться, чтобы он до конца чемпионата довел», — сказал Широков.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее Мусаев высказался о слухах о возможном назначении Гончаренко в «Краснодар».